Fabio Bonifazi resta presidente. Nuovo direttivo

FOLIGNO Rinnovamento nel segno della continuità per il Carnevale di Sant’Eraclio. Fabio Bonifazi confermato alla guida dell’associazione. L’assemblea dei soci ha votato il rinnovo del direttivo. Per Bonifazi 26 voti su 41, per il ruolo di segretario, confermato Raffaele Tosti, 25. Tra i consiglieri Mirko Rossi è risultato il più votato con 31 consensi seguito a ruota da Valentina Tosti con 26 e da Antonia Casagrande con 19. Ecco i nominativi dei consiglieri e le rispettive cariche attribuite: Mirco Rossi (vicepresidente, raccolta pubblicitaria e manifestazioni collaterali) Valentina Tosti, (vice presidente) Antonia Casagrande, Eleonora Tosti, e Azzurra Rondoni, (Staff Osteria del Carnevale) Palmiro Bastianini (responsabile Laboratorio dei carri allegorici "Fabrizio Biagetti"), Fausto Sguerra, Rudy Trabalza, Marco Bianchi, Fabio Rondoni, Mauro Silvestri, Andrea Vitale (capi Cantieri) Giuseppina Rondoni, Ilaria Ambrogioni, Roberta Calvani, Azzurra Rondoni, Michela Bonifazi (Referenti Gruppi Mascherati) Eleonora Palazzi, (rapporti con il territorio e referente gruppo mascherato) Andrea Piermarini (Ufficio Stampa) Stefano Emili (Grafica) Martina Ferri (rapporti con l’Istituto statale comprensivo "Galilei" – Foligno 3) , Raimondo Palazzi e Andrea Gentile (Academy Circus Scuola di Giocoleria e Danza Aerea) Mauro Marchionni e Roberto Mosconi (Manifestazioni collaterali), Camilla Rondoni, Fabio Emili e Paolo Angelucci (Promozione, sito web e social network), Gigi Coppola e Paolo Edoardo Benvenuti (direttori artistici della Sfilata), Riccardo Conocchia, Francesco Silvestri, Emili Feliciano, Fabio Castellani, Maria Silvestri, Alessandro Sabati. Fanno parte del Consiglio direttivo di diritto il parroco, don Luigi Filippucci, un rappresentante del Comune di Foligno e del Cda della Comunanza Agraria di Sant’Eraclio.