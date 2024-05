Fa spesa e vince 25mila euro. La fortuna stavolta entra al Conad

Questa volta tocca a Montefranco, in provincia di Terni, festeggiare la vincita legata all’estrazione di uno dei premi settimanali della Lotteria degli Scontrini. La Dea Fortuna ha baciato un cliente che era entrato a fare spesa nel punto vendita Conad di via Valnerina 82/d. Ha vinto 25.000 euro e con lui, come prevede il regolamento, è stato premiato anche il supermercato, a cui sono andati 5.000 euro.

Promossa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Lotteria degli Scontrini ha come obiettivo la promozione della trasparenza delle transazioni e premia i cittadini per il loro sostegno agli esercenti che rilasciano regolarmente gli scontrini fiscali. "Siamo entusiasti di annunciare questa vittoria che ha premiato uno dei nostri clienti con una generosa somma e siamo grati per il riconoscimento al nostro punto vendita, che festeggeremo insieme a tutti i nostri collaboratori", affermano Valentino Percolloni e Franco Illuminati, Soci di PAC 2000A Conad. La Lotteria degli Scontrini mette in palio ogni anno un premio da 5 milioni di euro, 10 premi da 100.000 euro al mese e 15 premi da 25.000 euro a settimana. Il gioco è semplice: ad ogni transazione fatta con moneta elettronica basta inserire il proprio codice scaricato dal sito del Ministero. Al resto ci pensa la sorte.