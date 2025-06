Fa flop il summit tra sindaco e residenti

GUBBIO Dopo l’allentamento per il periodo dei Ceri, quello dei cantieri pubblici torna a essere un tema di grande dibattito cittadino e politico. In particolare quello che partirà dopo il 2 giugno in via XX Settembre, che sarà interessata, nel tratto compreso tra Piazza Grande e il Largo del Vescovato (foto), da interventi di riqualificazione che dovrebbero durare 105 giorni. Informazioni emerse nell’incontro che l’amministrazione comunale ha promosso con residenti, commercianti e soggetti interessati dalla chiusura dell’arteria cittadina. Un confronto partecipato che ha visto intervenire il sindaco Vittorio Fiorucci, l’assessore ai Lavori Pubblici Spartaco Capannelli, il responsabile unico del procedimento e le aziende esecutrici. Per i residenti e i commercianti, però, il summit non ha risposto alle domande sollevate, motivo per cui se ne terrà un altro il 5 giugno dove sarà presente anche la polizia municipale. "L’incontro è stato estremamente fumoso – commenta una residente – perché comunque non sono stati affrontati temi essenziali come il discorso della viabilità, dei parcheggi o delle emergenze: saranno eliminati posti per auto che dovranno essere ricollocate altrove". In questo senso, almeno per i parcheggi, non mancano le proposte: "La nostra richiesta è di mantenere una via comunque standard: di avere dei parcheggi riservati soltanto a noi residenti di via XX Settembre, ma anche avere un minimo di elasticità per quanto riguarda poi il carico/scarico".