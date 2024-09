’Extraordinari’, incontro con i Magnifici Cinque

CITTÀ DI CASTELLO – Sono Stefania Vichi, Lorenzo Alunni, Ludovica Cherubini Scarafoni, Leonardo Salcerini e Angelica Bistarelli i cinque personaggi Extraordinari al centro della serata che si è svolta giovedì al teatro degli Illuminati, gremito per l’occasione. I cinque premiati hanno raccontato le loro storie di vita e di esperienze professionali in giro per l’Italia o nel mondo che sono valse loro il riconoscimento e una galleria di ritratti realizzati da tre artisti tifernati, Gloria Bei, Andrea Lensi e Alessandro Bacchetta, coinvolti nell’inedito format.

Per il festival dei talenti e delle "eccellenze" solo posti in piedi e applausi a scena aperta: era la seconda edizione, di "Extraordinari Ri-Tratti Diversi 2024", con due ospiti d’eccezione come Neri Marcorè e Giovanna Zucconi, a raccontare il bello che c’è in Italia e dialogare con i "magnifici" cinque. La serata condotta da Massimo Zangarelli e Silvia Epi (col supporto tecnico di "ArtiBinarie" di Alberto Brizzi e Marco Capaccioni) era incentrata sulla mostra allestita dietro le quinte del teatro (e fino al 2 ottobre esposta nella manica lunga della Pinacoteca). "Ordinari e straordinari siamo un po’ tutti, perché ognuno di noi ha delle unicità… Stefania, Lorenzo, Ludovica, Leonardo ed Angelica - hanno dichiarato Raoul e Rachele Ranieri - sono coloro che, con le loro professioni e le esperienze di vita hanno dimostrato di avere quel qualcosa in più che fa la differenza". "Una bella serata a Città di Castello terra di confine fra le mie Marche ed il Lazio dove vivo", ha commentato Neri Marcorè incalzato da Giovanna Zucconi, giornalista e scrittrice, che ha chiamato sul palco i cinque "extraordinari" per interviste "flash".