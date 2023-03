Expo Casa, il gran finale Ultimo giorno per visitare gli oltre duecento stand

Giornata conclusiva, oggi, per l’edizione numero 39 di Expo Casa, a Umbriafiere: vede la presenza di oltre 200 espositori italiani, su 24.000 metri quadrati di esposizione e 3 padiglioni dedicati a edilizia, arredamento e complementi e arredo esterno. La manifestazione, organizzata da Epta Confcommercio Umbria, rappresenta un’occasione unica per tutti: dai professionisti di settore agli amanti del design, ma anche privati e famiglie che desiderano confrontarsi e rimanere aggiornati, scegliere i migliori materiali per la costruzione e il restyling di ogni spazio ed ambiente oppure trovare il giusto complemento d’arredo. Oltre alle tante proposte, spazio anche per approfondimenti tematici. Così grande è l’attesa, oggi, quando, dalle 16 alle 18, per gli appuntamenti de ‘Le forme dell’abitare’ l’Ordine degli Architetti proporrà un grande evento di chiusura dal titolo ‘Lo spazio sacro’, anteprima del SEED 2023 Assisi Perugia, evento internazionale di architettura. A parlarne nell’Area eventi (Padiglione 8) saranno Andrea Margaritelli, presidente Inarch e Bruno Mario Broccolo, presidente FUA (Fondazione Umbra Architettura). Con loro Claudio Minciotti, direttore FUA. Le conclusioni e il discorso finale spetteranno al presidente dell’Ordine Marco Petrini Elce e al vice presidente Emanuele Tini.