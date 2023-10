Ex Fonderie Tacconi, scatta l’esposto: "Dopo le analisi fatte dai cittadini è urgente un ulteriore accertamento"

Dopo gli esami clinici, scatta l’esposto: il sindaco Stefania Proietti ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica, all’Agenzia regionale protezione ambiente (Arpa) e all’Asl1 in merito alle emissioni che provengono dalla fonderia ex Tacconi ubicata in via Protomartiri Francescani. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la comunicazione via pec, inviata in Comune, all’attenzione del sindaco e di nessuna altra autorità ambientale e sanitaria, del comitato civico di via Protomartiri contenente una serie di esami medici a cui si sono sottoposti alcuni componenti dello stesso comitato riportanti valori al di sopra della media; in particolare legati alla presenza di minerali come il tallio, l’alluminio e altri ancora. "La fonderia ex Tacconi – scrive il sindaco nell’esposto – è stata oramai da tempo oggetto di reiterate nostre contestazioni in ordine alla emissione sia di odori che di elementi inquinanti e per tale ragione ho in più occasioni chiesto l’intervento della Usl e dell’Arpa al fine di accertarne il reale stato". "L’invio dei documenti di analisi da parte dei cittadini – è scritto sempre nell’esposto – in relazione alla mia funzione di sindaco, pur non disponendo il Comune di strumenti di analisi atti ad accertarne tutti gli aspetti, impone un immediato e urgente e ulteriore accertamento delle emissioni nonché di ogni altra situazione connessa, che possa generare rischi di qualunque genere per la salute e la sicurezza pubblica. La questione, proprio perché si tratta di salute pubblica – conclude il sindaco –, assume priorità assoluta e quindi sono a richiedere, con indifferibile urgenza, un intervento volto a effettuare tutte le verifiche del caso e a rappresentarle onde poter valutare ogni possibile azione nella propria sfera di competenza".

Maurizio Baglioni