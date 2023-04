Ex Comunità Montana Nel mirino i rimborsi spese dei viaggi del consulente

Nel pasticciaccio finanziario delle cinque ex Comunità montane umbre, la cui liquidazione ha avuto come epilogo un disavanzo complessivo di otto milioni, ci sono anche situazioni singolari che adesso qualcuno intende approfondire. E’ il caso dei consistenti rimborsi chilometri che vengono pagati mensilmente al consulente nominato dal commissario liquidatore della ex Comunità montana Onat, ovvero Orvietano, Narnese, Amerino e Tuderte, Fabrizio Vagnetti. L’incarico è stato assegnato dal commissario a Giampiero Lattanzi, attuale sindaco di Guardea, ex presidente della Provincia di Terni e direttore in pensione della stessa Comunità montana. Da fine giugno del 2021, Lattanzi svolge a titolo gratuito l’incarico di consulente del liquidatore per la gestione dell’ex ente montano, ma dai bilanci risulta che ha sempre incassato una media di 2100 euro mensili sotto forma di rimborso spese per gli spostamenti effettuati con la propria auto. Nell’incarico di conferimento della consulenza, si spiega che il cospicuo rimborso chilometrico è finalizzato a rimborsare "le eventuali spese sostenute per missioni, sopralluoghi e trasferte necessarie all’espletamento dei compiti e delle attività di competenza". Secondo le stime del Centro studi del Consorzio Ecogas, con 10 euro di benzina si percorrono mediamente 63 chilometri. Con duemila euro di benzina se ne percorrono 12.600. La macchina del consulente della ex Comunità montana è dunque come se coprisse ogni mese per più di 22 volte la distanza che separa Milano da Napoli. Questo in teoria perchè nella pratica gli viene corrisposto un rimborso pari 0,69 centesimi a chilometro. Lo scorso mese, ad esempio, risulta che abbia percoso 3078 chilometri, pari dunque ad una somma incassata di 2120 euro. Si tratta comunque di 102 chilometri al giorno per un mese, sabati e domeniche comprese. Una attività di spostamento sulla quale adesso intende chiedere spiegazioni anche il consigliere comunale di Orvieto, Stefano Olimpieri. "Sto depositando una interrogazione alla Giunta comunale perchè il Comune di Orvieto continua a pagare una quota annua all’ex ente montano come ex componente dello stesso. Mi chiedo come possano giustificarsi delle spese cosi alte per esigenze di spostamenti che francamente fatico un pò a capire" dice il consigliere.

Cla.Lat.