Ex cinema Lilli . La tettoia perde pezzi. Delimitato il marciapiedi

Nastro arancione da cantiere a delimitare una porzione del marciapiedi di via Fiume che costeggia l’ex cinema Lilli, chiuso ormai da oltre 20 anni. Provvedimento resosi necessario per motivi di sicurezza, visto che dalla tettoia di cemento che copre parte dell’ingresso dell’edificio si sono staccati pezzi di intonaco. La proprietà è corsa ai ripari e sta provvedendo a riparare la copertura e a metterla in sicurezza. Intanto è stata spostata anche la fermata dell’autobus, installata proprio in prossimità dello spazio delimitato. La questione riapre un lungo dibattito: che ne sarà del glorioso Lilli?