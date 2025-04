Ever Zambelli non si trova. Nessuna traccia, neanche a Pordenone

Un telefono che resta muto, irraggiungibile e che fa crescere ogni minuto che passa l’angoscia per la sorte di Ever Zambelli, il quale da domenica pomeriggio ha fatto perdere le sue tracce. Le ricerche continuano senza sosta. Partite dal centro di Perugia, dove il 39 enne umbertidese era stato avvistato lunedì mattina e ripreso anche dalle telecamere di sorveglianza si sono spostate fino a Pordenone, dove risiede la madre dell’uomo, ma senza risultato. Un’altra segnalazione lo dava martedì nei pressi del Centro diurno San Giuseppe, sempre a Perugia. Anche un gruppo di amici si è recato nel capoluogo per partecipare alle ricerche iffondendo volantini con la foto dello scomparso, testimonianza questa, insieme a mille altre, di quanto Ever sia amato e stimato in città. La trasmissione di Rai 3 “Chi l’ha visto?“ si sta occupando del caso. "II 39enne – si legge nella scheda a lui dedicata – il 13 aprile ha inviato un messaggio intorno alle 14.40 per avvisare le persone con cui vive che non sarebbe tornato per cena. Da allora non si sono più avute sue notizie. Non ha con sé i farmaci necessari per la terapia quotidiana. E’ un fumatore e potrebbe chiedere delle sigarette". Alto un metro e 62, l’uomo al momento della scomparsa indossava jeans, t-shirt blu scura con stampa chiara, giubbotto blu scuro e scarpe da ginnastica bianche. Potrebbe portare un paio di occhiali da vista. Aveva con sé cellulare, carica batterie e documenti. Intanto ieri si è riunito il Tavolo di coordinamento che ne sovrintende le ricerche, di cui fa parte la Questura, il Comando Provinciale dei Carabinieri, quello della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, la Protezione civile regionale, la Centrale operativa del 118, il quale ha stabilito che "che le ricerche proseguiranno nei luoghi di possibile interesse a Perugia, ampliandone progressivamente il raggio". Sui social sono tanti i post dedicati al 39 enne, nato in Salvador, residente da anni in città e perfettamente integrato pur affetto da disagio psichico, fatto che non gli ha impedito una vita autonoma e serena. Impegnato prima presso la Rocca Museo della città e adesso al cinema Metropolis, Ever ha anche scritto un bel libro di poesie dal titolo "Amore e libertà". Umbertide è in ansia: "C’è una città intera – scrive Michele su Fb – che ti sta cercando perché sei una parte di essa e come tale preziosa e importante. Non devi aver paura di nessun giudizio. Ti vogliamo bene, ci manchi già tantissimo". Chi avesse notizie può chiamare il 338.6982433 oppure i Carabinieri allo 075/8627800.

