Eventi speciali Arte in festa nei musei umbri

Un lungo week-end di arte, festa e cultura con aperture straordinarie, ingressi gratuiti e tante attività nei luoghi della cultura statali. Per il Ponte di Ognissanti i musei statali umbri lanciano un calendario di iniziative dedicate a visitatori, curiosi, affezionati e turisti, Con due giornate rigorosamente a ingresso libero: domani per “La Domenica al Museo“ e lunedì per “Il Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate“ istituite dal Ministero.

L’itinerario della bellezza inizia a Perugia con la Galleria Nazionale dell’Umbria che questa sera si può visitare fino alle 23.30 (ultimo accesso 22.30), approfittando anche della visita guidata alla mostra “L’età dell’oro“ (foto sopra), alle 21: è gratuita, previo acquisto del biglietto e prenotazione a: [email protected]. Domani e lunedì la Galleria sarà straordinariamente aperta con ingresso gratuito dalle 8.30 alle 19.30. Il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria aspetta i visitatori tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30. Domani propone alle 16 la visita guidata “Capolavori d’archeologia” (info e prenotazioni a: [email protected]) e alle 17 un “weekend musicale“. L’Ipogeo dei Volumni e la Necropoli del Palazzone sono aperti dalle 9 alle 13.30 mentre Villa del Colle del Cardinale è temporaneamente chiusa per il cantiere che sta interessando il giardino storico. Passando a Spoleto la Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato è aperta dalle 9 alle 18.30 con la mosra di Mario Merz (foto sotto) e le visite guidate alle Torri e ai camminamenti alle 11 e alle 15. In più domani alle 15.30 c’è “Apprendisti stregoni e streghette”, laboratorio creativo sui segreti della magia(per visite e laboratorio serve la prenotazione allo 0743.224952 o alla mail: [email protected]). Il Museo archeologico nazionale e Teatro romano di Spoleto è aperto dalle 8:30 alle 19:20.

A Gubbio Palazzo Ducale e il Parco archeologico del Teatro Romano si possono visitare dalle 8.30 alle 19.30 e lunedì alle 11.30 a Palazzo Ducale visita guidata “La residenza dei Montefeltro”. Tappa d’obbligo a Castello Bufalini di San Giustino che apre le sue porte dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 con ingressi a cadenza oraria e visita sempre accompagnata. Domani alle 11 e alle 16 la visita sarà arricchita dall’evento “Giulio Bufalini e l’arte del duello” con esibizioni di scherma storica e approfondimenti sul comportamento cavalleresco tra XVI e XVII secolo. L’Area archeologica di Carsulae a Terni è sempre aperta dalle 8.30 alle 17.30, a Orvieto il Museo Archeologico Nazionale si può visitare dalle 8.20 alle 19.20, la Necropoli etrusca di Crocifisso del Tufo dalle 9 alle 18. Sempre aperto anche il Museo paleontologico “Boldrini“ di Pietrafitta, con orario 9-13 e 15-18:30.

Sofia Coletti