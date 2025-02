Evade dai “domiciliari“ travestito da carcerato

SPOLETO Approfitta del Carnevale per evadere dai domiciliari mascherato da carcerato, ma questa volta finisce al carcere di Maiano. La polizia ha arrestato in flagranza un 52enne, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per il reato di evasione. L’uomo era stato recentemente sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico perché, in violazione delle prescrizioni dell’autorità giudiziaria, era stato trovato fuori dalla propria abitazione mentre si aggirava in strada brandendo una spranga di ferro. Nonostante il provvedimento restrittivo emesso nei suoi confronti, giovedì scorso, durante l’attività di monitoraggio degli agenti il 52enne è stato sorpreso mentre percorreva corso Garibaldi vestito con un completo da detenuto americano, composto a righe bianche e nere orizzontali. Alla vista dei poliziotti, l’uomo si è dato alla fuga ritornando nella sua abitazione, ma è stato poi raggiunto dagli agenti. Accompagnato negli uffici del commissariato, il 52enne è stato tratto in arresto per il reato di evasione e, su disposizione della Procura di Spoleto, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida. In seguito all’ultimo episodio, ritenendo inadeguata la misura cautelare degli arresti domiciliari, il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha sostituito i domiciliari con il provvedimento più stringente della custodia cautelare in carcere. L’uomo è stato trasferito al carcere di Spoleto.