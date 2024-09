Europa più vicina alle comunità. Consiglieri locali protagonisti

Castiglione del Lago è ufficialmente diventato partner della Commissione Europea nell’ambito del progetto “Costruire l’Europa con i consiglieri locali“, un’iniziativa che coinvolge una rete di consiglieri locali europei. Questa rete mira a promuovere la comunicazione e la collaborazione sulle questioni dell’Unione Europea, facilitando il dialogo tra le istituzioni comunitarie e le comunità.

L’obiettivo della partnership è supportare i rappresentanti locali nel presentare in modo chiaro e obiettivo le politiche, le azioni e le iniziative dell’Ue alle rispettive popolazioni, promuovendo così la discussione e il dibattito su tali tematiche. La partecipazione di Castiglione del Lago a questo progetto rappresenta un importante passo avanti verso una maggiore integrazione e consapevolezza delle politiche europee a livello locale. A rappresentare Castiglione del Lago nella rete europea sarà Sara Tintilla, promotrice dell’adesione al progetto. Sara, 24 anni, è attualmente consigliera comunale con deleghe allo sviluppo economico, fondi e bandi, e politiche d’area. Da sempre appassionata di istituzioni europee, ha completato i suoi studi in relazioni internazionali a Bologna e all’estero, sviluppando un’attenzione particolare alle dinamiche europee.

"Questo progetto rappresenta un’opportunità unica per mettere Castiglione del Lago al centro del dibattito europeo – ha dichiarato Sara Tintilla –. Grazie alla partecipazione alla rete Belc, avremo la possibilità di segnalare alla Commissione Europea temi di grande rilevanza per la nostra comunità e ricevere il supporto necessario per affrontarli".