Eurochocolate 2024. Dolcissimo ritorno

Sarà un dolce, dolcissimo ritorno a casa. Dopo la sospensione del 2020 e tre anni passati all’Umbriafiere di Bastia Umbria, Eurochocolate torna nel centro storico di Perugia, là dove tutto è iniziato, per festeggiare l’edizione del trentennale. Cambiano però le date di programmazione e dal tradizionale ottobre si passa alla sfida di novembre. La kermesse al sapore e al profumo di cacao si terrà infatti nel cuore della città da venerdì 15 a domenica 24. Il motivo, dice il patron Eugenio Guarducci – sta nei cambiamenti climatici e nelle temperature abbastanza elevate di ottobre, non più adatte per un evento a tema cioccolato. E poi vogliamo trasformare novembre in un mese ad alta attrazione turistica". L’edizione 2024 farà tesoro delle esperienze maturate in questi anni nella parentesi indoor e accanto alla parte commerciale verranno consolidati e rafforzati contenitori, progetti e attività, con animazioni, choco-laboratori e soprattutto Eurochocolate World, la sezione dedicata ai produttori di cacao internazionale. Altra grande novità, l’inaugurazione in contemporanea con Eurochcolate, della “Città del Cioccolato“, il grande progetto che sta nascendo all’interno del Mercato Coperto.