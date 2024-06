Scene di guerra nella frazione: fuga di gas e boato, casa distrutta e donna grave

Parrano (Terni), 22 giugno 2024 – Un intero borgo sconvolto per una casa sventrata dopo una fuga di gas. Accade a Parrano, comune in provincia di Terni, nella frazione di Pievelunga. Un boato assordante, le macerie sparse ovunque e un maxi intervento di soccorso.

Adesso una donna di 69 anni è grave con ustioni in diverse parti del corpo. L’intera frazione è sconvolta. Qui la vita scorre tranquilla e tutti si conoscono. Ma quello che è accaduto non si era mai visto.

L’esplosione è avvenuta di primo mattino, erano circa le sette. Una donna, che in quel momento era nell’abitazione, è adesso grave in ospedale. E’ stata estratta dalle macerie dopo che i primi vigili del fuoco e il 118 sono arrivati sul luogo dell’esplosione. Intorno, scene di guerra. Con macerie e distruzione ovunque. La palazzina era composta da due piani, crollati appunto. Nell’esplosione è stata anche distrutta un’auto parcheggiata lì vcino.

A intervenire, insieme alle forze di Protezione Civile, anche personale del comune di Parrano, con il sindaco Valentino Filippetti, hanno seguito le operazioni di soccorso. Proprio in collaborazione con la Protezione Civile è stata predisposta l'apertura del Centro Operativo Comunale. E c’è un’ordinanza di sgombero per una casa adiacente rimasta lesionata. Nelle abitazioni intorno sembra che in quel momento non ci fosse nessuno.

Si tratterebbe in buona parte di seconde case. Ma cosa è successo nella palazzina saltata in aria? Si pensa a una fuga di gas, a un malfunzionamento nell’impianto o comunque a un’anomalia che abbia portato appunto alla fuoriuscita di una gran quantità di gas. A quel punto è bastato un minimo innesco per far esplodere tutto. Le indagini comunque sono in corso.