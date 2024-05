Esplode il Flower Show. E torna il “re“ delle rose

Tra orchidee di mille varietà, rose regali, piante carnivore e arbusti rari, eccolo il Flower Show: lo spettacolo del verde esplode nei giardini di Villa del Cardinale da oggi, taglio del nastro, a domani. "La scelta di confermare questa meravigliosa location storica – ribadisce la patron Lucia Bocolini – deriva da una maturità che il circuito Flower Show ha raggiunto negli anni grazie anche alle edizioni di Firenze e Verona entrambe ospitate in dimore storiche come Giardino Corsini e Giardino Giusti. Anche l’edizione di Perugia, quindi, sentiva l’esigenza di una location storica e di pregio come Villa del Cardinale. Costruita nella metà del Cinquecento dall’Alessi per il cardinale della Corgna, la dimora è circondata da un ampio giardino che ospiterà il meglio del vivaismo e di una bellissima limonaia storica che, invece, vedrà la presenza dei migliori artigiani italiani. Il complesso naturalistico di straordinario fascino paesaggistico e di indiscusso pregio monumentale, riveste ancor oggi un grande interesse scientifico, per la varietà e la ricchezza delle specie botaniche rare, tanto da essere oggetto di analisi e di studio da parte della facoltà di Agraria dell’Università di Perugia". Due giorni total green, come precisano gli organizzatori: moltissime infatti le attività collaterali gratuite tenute dagli stessi espositori, tra seminari dedicati anche all’entomologia e corsi di giardinaggio specialistico, laboratori creativi per adulti e attività didattiche per bambini, compresa la mini fattoria.

S.A.