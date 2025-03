Esperienza formativa nella Caserma

FOLIGNO Sono stati otto gli studenti coinvolti dall’esperienza dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento dell’It Da Vinci presso la Caserma "Gonzaga", sede del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito. Per tre settimane, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di immergersi in un ambiente stimolante e formativo, mettendo in pratica le competenze acquisite in ambito informatico ed in quello delle biotecnologie sanitarie a supporto della selezione.

Gli studenti hanno partecipato a diverse attività: nel settore informatico hanno trattato lo sviluppo di software per la gestione dei dati, la manutenzione e riparazione di apparecchiature, la delicata materia della Cybersecurity e la protezione dei dati sensibili; in ambito di Biotecnologie sanitarie, si sono rapportati con le analisi di campioni biologici e l’utilizzo di strumentazioni di laboratorio avanzate.

Al termine del percorso, gli studenti hanno manifestato entusiasmo ed interesse per l’esperienza fatta "Il Pcto - ha detto la dirigente scolastica Simona Lazzari - rappresenta un’occasione preziosa per i nostri ragazzi di entrare in contatto con il mondo del lavoro e di acquisire competenze spendibili nel loro futuro". La dirigente Lazzari ha ringraziato il comandante e il personale della Caserma per aver dato agli studenti questa opportunità di crescita.