Emergenze e allerte: maxi esercitazione dei Vigili del fuoco in Umbria

Gualdo Tadino (Perugia), 30 marzo 2023 - Simulazione di incendi, salvataggio di persone in caso di alluvioni o evacuazioni da impianti sportivi per emergenze improvvise. Prosegue a pieno ritmo nei comuni di Gualdo Tadino e Valfabbrica l’esercitazione finale dell’azione comunitaria di innovazione Strategy, in sinergia con l’azione comunitaria di ricerca e innovazione Nightingale, nel corso della quale sarà dimostrato il funzionamento di 12 nuovi standard europei elaborati dal progetto al fine di facilitare la gestione delle emergenze, nelle fasi di pianificazione, preparazione e risposta.

All’esercitazione, organizzata e coordinata dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, parteciperanno rappresentanti dei 23 partner, provenienti da 16 diversi stati membri della UE, la Prefettura di Perugia, le autorità di Protezione civile della Regione Umbria e dei comuni di Gualdo Tadino e Valfabbrica.

Nel corso della mattinata odierna c'è stata una esercitazione allo stadio comunale di Valfabbrica, nel cui ambito è stato messo alla prova lo standard dedicato alla risposta a maxi-emergenze con alto numero di vittime/coinvolti, unitamente allo standard per la pubblicazione di allerte pubbliche sui social media; nel pomeriggio durante l’esercitazione a posti di comando all’interno dei locali messi a disposizione dal Comune di Gualdo Tadino, è stato testato lo standard mirato a facilitare lo scambio di piani di emergenza, e lo standard che propone la simbologia SITAC per il coordinamento della risposta agli incendi boschivi, oltre che una dimostrazione sul campo dello standard per assicurare la continuità della catena delle prove registrate con supporto digitale in contesti NBCR.