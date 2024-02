Esce dal carcere e viene espulso dall’Italia

Espulso dal territorio nazionale non appena è uscito dal carcere. L’Ufficio immigrazione della Questura t ha proceduto all’espulsione con accompagnamento al Centro di permanenza e pimpatrio di Potenza di un cittadino marocchino, irregolare in Italia. L’uomo, di 49 anni, che si trovava nel carcere orvietano di via Roma, aveva appena finito di scontare una pena detentiva di sette anni e nove mesi per numerosi reati che avevano provocato grave allarme sociale, come rapina e spaccio di sostanze stupefacenti, commessi in varie parti d’Italia.Ad attenderlo all’uscita, c’erano i poliziotti del commissariato di Orvieto che lo hanno accompagnato a Potenza, da dove verrà rimpatriato nel suo Paese di origine. Per ritornare in Italia, dovrà aspettare dieci anni, trascorsi i quali dovrà richiedere ed ottenere l’autorizzazione del Ministero dell’Interno.