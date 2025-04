Eroi e fantasia: c’è “Trasimeno Fumetto“ al Museo della Pesca

Ci siamo, da oggi a domenica torna al Museo della Pesca e del lago Trasimeno a San Feliciano di Magione “TrasimenoFumetto“, alla sua terza edizione. Ospiti d’onore, i celebri fumettisti Pasquale Del Vecchio e Alberto Lavoradori che impreziosicono il fitto cartellone che propone per tre giorni incontri, presentazioni, mostre, visite guidate e laboratori didattici per bambini e ragazzi. Il tutto con un target a larghissimo raggio, aperto a specialisti, addetti ai lavori, appassionati ma anche curiosi e più piccoli.

Il punto di forza della kermesse sono i due ospiti d’onore, Pasquale Del Vecchio e Alberto Lavoradori, protagonisti di incontri con il pubblico, conferenze, presentazioni e di una grande mostra che verrà inaugurata oggi alle 15.30 negli spazi interni del Museo, con tavole originali, schizzi di copertine in bianco e nero e a colori. Del Vecchio proporrà le tavole originali disegnate per Tex che segnano l’apice della sua carriera, insieme a quelle per Nick Raider, Napoleone e Dylan Dog, tutte targate Bonelli e le tavole inedite dei suoi nuovi fumetti francesi. Per Lavoradori, autore eclettico e trasversale, la mostra proporrà una sezione mainstream con i prodotti più popolari (come PK, versione fantascientifica di Paperinik) e un’altra sezione più insolita e particolare.

Sempre alle 15.30 il festival apre una una seconda mostra curata dalla Biblioteca delle Nuvole di Perugia, “Ahi, robot! Intelligenze e scemenze artificiali del fumetto“ dedicata ai robot, a 75 anni dalla pubblicazione di “I, robot” di Isaac Asimov.

Ogni mattina alle 10 si apre l’Artist Alley dove incontrare disegnatori e fumettisti come Sudario Brando, Moreno Chiacchiera, Francesco Biagini, Marco Bargagna, Daniele Cerami, Marco Cannavò e Azzurra Peverini, Marco Garaffo, Francesco Gaggia, Filippo Paparelli, Arturo Lozzi, Federica Piccolo e gli studenti del NID, Manuel Bracchi e Claudia Favilli, senza dimenticare presentazioni di fumetti e graphic novel, come il libro di Arpa Umbria sulla ““Fauna selvatica in città. Se la conosci la rispetti” stamani alle 10.30.