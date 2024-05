Ermal Meta incontra i ragazzi della Comunità Incontro

Amelia (Terni), 8 maggio 2024 – Ermal Meta ha visitato la Comunità Incontro e ha parlato ai ragazzi impegnati nel percorso terapeutico. «Ermal si è intrattenuto con i ragazzi – fa sapere la Comunità in un post _ ed ha ascoltato, con profonda commozione, il loro racconto. Inevitabile l’assonanza della sua musica all’emozionante narrazione dei ragazzi di Molino Silla». «Ragazzi non lasciatevi mai andare - così il cantautore agli ospiti della struttura di recupero -, tenete sempre una luce accesa anche se ora è piccola ed è in fondo al tunnel. Ma alimentatela ogni giorno questa luce e il sole arriverà per tutti voi. Ora state combattendo una guerra: la vostra guerra contro le dipendenze. State affrontando il problema e questa è già un grande traguardo che porterà verso il cambiamento, verso la vita». Dopo Emma, Leo Gassman, Luca d’Alessio proseguono a Molino Silla, sede centrale della Comunità, gli incontri con gli artisti del panorama musicale italiano, «per lanciare al pubblico dei giovani un messaggio forte e chiaro contro le droghe ed affermare uno stile di vita sano e libero dalle dipendenze».