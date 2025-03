"Eolo Cicogna il nostro candidato". Il centrodestra ufficializza il nome. E rientra la “fuga“ di Pastorelli

Rompe gli indugi anche Eolo Cicogna che è ufficialmente il candidato sindaco di Assisi del civismo e del centrodestra unito. Candidatura che giunge nel giorno in cui Stefano Pastorelli ha deciso di rinunciare alla propria “corsa solitaria“ a primo cittadino che aveva sparigliato un po’ le carte. Ieri l’annuncio, ma il nome di Cicogna girava da tempo. Settant’anni, civico, angelano, cattolico e dal profilo moderato, per oltre 40 anni alla Banca Monte dei Paschi di Siena, Cicogna sarà sostenuto dalla lista civica Eolo Cicogna Sindaco, da quelle dei partiti di centrodestra e dalle civiche in suo appoggio: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Umbria Civica, Udc, Il Popolo della Famiglia, Assisi per Tutti e da altre che si stanno formando con persone interessate al valore della persona al fine di sostenere la sua candidatura a primo cittadino della città di Assisi.

"Ho esitato – dice Cicogna –: l’aspirazione a rendermi utile alla mia città è stata in conflitto con i timori connessi all’ assunzione di un impegno tanto gravoso. L’inattesa prossimità della scadenza elettorale e le numerose sollecitazioni, tuttavia, mi hanno convinto ad accettare di chiedere agli assisani, con umiltà, l’onore di poter amministrare la nostra importante comunità: con il loro sostegno, la loro partecipazione e il calore di quanti, non pochi, mi hanno trascinato in questa nuova avventura".

"Il centrodestra esprime pieno e convinto sostegno al candidato, riconoscendone le qualità necessarie a governare Assisi con autorevolezza e visione. Fin da subito, la sua figura si è imposta come sintesi virtuosa di competenza, cultura, radicamento nel territorio, valori che la coalizione condivide e intende rafforzare con unità e determinazione".

Maurizio Baglioni