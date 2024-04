Entra in un giardino . Ha droga e un machete

PERUGIA - Nel giardino altrui. Con uno zaino carico di droghe varie e un machete. Pensava che fosse un ladro che provava a entrare nella sua abitazione, il proprietario di casa che ha notato un ragazzo, identificato poi per un 22enne albanese con una lunga serie di precedenti alle spalle, e ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Gli agenti della squadra volante, arrivati all’indirizzo fornito da chi aveva chiesto il loro intervento, hanno trovato e identificato l’uomo che, fin da subito, ha mostrato insofferenza al controllo.

Sottoposto a perquisizione, il 22enne è stato trovato in possesso di un machete di 50 centimetri, due stecche di hashish dal peso di 126 grammi, 6 pastiglie di sostanze oppiacee, due involucri in cellophane termosaldato contenente cocaina, 7 involucri di carta con 6 grammi di ketamina in tutto e 250 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

La perquisizione, estesa anche all’abitazione, ha permesso, inoltre, di rinvenire un tirapugni in metallo del quale il giovane non è stato in grado di motivare il possesso.

Il ragazzo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

È stato, inoltre, indagato in stato di libertà per il reato di invasione di terreni ed edifici.

Una volta convalidato il provvedimento, il giudice per le indagini preliminari ha adottato nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.