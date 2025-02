Emergenza furti nelle case. Scattano i controlli straordinari

Due zainetti, contenenti arnesi da scasso e una pila sono stati ritrovati dalla polizia di Stato del Commissariato di Assisi, su segnalazione di un cittadino, occultati in una siepe all’interno del cortile di un condominio. Gli agenti hanno controllato le due sacche - in una anche l’immagine di un simpatico orsetto - ed è emerso così che all’interno delle stesse erano presenti diversi arnesi atti allo scasso, verosimilmente utilizzati per commettere dei furti in abitazione. Gli zaini sono stati successivamente sottoposti a sequestro. L’intervento nell’ambito dei controlli straordinari del territorio della polizia di Stato e della polizia locale, coadiuvate dagli equipaggi del Reparto prevenzione crimine Umbria Marche, predisposti dalla Questura di Perugia e dall’amministrazione comunale di Assisi con l’obiettivo di prevenire i reati predatori, lo spaccio di stupefacenti e, appunto, i furti in abitazione. Una risposta e una mobilitazione per arginare un fenomeno, quello dei furti in appartamento (ma anche dall’interno delle auto, il più recente caso segnalato si è verificato a Costano), che continua a preoccupare visti i colpi che hanno caratterizzato o stanno caratterizzando diverse zone del territorio non solo assisano, ma anche bastiolo. Anche di recente sono bastati pochi minuti ai ladri per aprire o portare via due casseforti a Palazzo e ad Assisi.

Il monitoraggio portato avanti dalla polizia ha riguardato le principali vie d’accesso alle città, le piazze delle chiese e delle Basiliche e le zone più popolose della città al fine di prevenire anche gli scippi e lo spaccio di stupefacenti. Nel corso dell’attività, un giovane di 22 anni è stato sanzionato poiché trovato in possesso di una dose di stupefacente tipo hashish. Nel corso delle attività di prevenzione indicate gli agenti hanno identificato oltre 160 persone e sottoposto a verifica circa 70 veicoli. Le verifiche hanno interessato gli esercizi pubblici, 12 quelli sottoposti a controllo, dove si è proceduto a identificare gli avventori, al fine di accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati, e ad effettuare verifiche di natura amministrativa circa il rispetto delle norme previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps). Maurizio Baglioni