Dopo Annalisa Baldi, un’altra grande artista è attesa sul palco dell’Estate Nursina in Piazza san Benedetto a Norcia. Emanuela Aureli con il suo ‘Mamma ho perso… l’Aureli’ si esibirà stasera alle 21.30: un ‘one woman show’ in cui l’attrice comica e imitatrice si diverte a mettere in scena i personaggi con i quali negli anni si è fatta conoscere al grande pubblico. Con ironia racconta anche i suoi inizi artistici e la gioia di essere diventata mamma. Tra divertimento, cambi di voce ed espressioni mimiche, Emanuela Aureli propone uno spettacolo di circa ora e mezza che tiene ‘inchiodato’ il pubblico, con ingresso libero.