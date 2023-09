L’Umbria ha il suo elisoccorso: in funzione a gennaio. Ufficiale il divorzio dalle Marche

Foligno, 26 settembre 2023 – Entrerà in funzione a gennaio 2024 e avrà base all’aeroporto di Foligno il nuovo elisoccorso regionale. Cruciali i prossimi 120 giorni, durante i quali dovranno essere effettuate tutte le attività necessarie, dopo l’aggiudicazione avvenuta a giugno e ratificata da poco, per far partire l’elisoccorso regionale. Si parla dunque dei lavori per rendere operativa la palazzina, il nuovo hangar e l’area di volo, le necessarie sistemazioni, il reclutamento dell’equipaggio, la convenzione con il Sasu e poi l’avvio dell’ampliamento delle piazzole per trasformare tutto in h24.

Questa la road map serrata presentata dalla presidente della Regione, Donatella Tesei, in conferenza stampa insieme al sindaco Stefano Zuccarini, alla direttrice di Enac Umbria – Marche, Silvia Ceccarelli e al direttore generale alla Sanità, Massimo D’Angelo. Da gennaio dunque si ufficializza il divorzio con le Marche, regione cona la quale l’elisoccorso era gestito. "Come linea strategica, al mio insediamento – ha detto Tesei – abbiamo iniziato a lavorare all’elisoccorso umbro, per garantire interventi più efficienti. È stato un percorso lungo, con i suoi tempi tecnici". Sull’individuazione di Foligno, nessun dubbio: "l’area più centrale della nostra regione, e più prossima alla Valnerina, che è di solito difficile da raggiungere". Quindi il riassunto dell’iter per arrivare a questo punto, a cominciare dai gruppi di lavoro e l’attivazione. Il recepimento dell’aggiudicazione, da parte dell’azienda ospedaliera di Perugia, è avvenuto il 20 settembre. Da lì ci saranno quattro mesi di tempo per l’operatore economico per partire con l’attività.

L’equipaggio che dovrà essere garantito è di due piloti, un medico, un infermiere e un tecnico. Per far questo sono aperte le selezioni e sono arrivate 200 domande, di cui 20 dal personale medico. A regime si prevedono 15 medici e 15 infermieri. Le selezioni, per il personale interno, sono in corso. La prossima tappa sarà poi quella di far diventare il servizio h24. Questo sarà possibile attraverso l’ampliamento delle piazzole di atterraggio su tutto il territorio umbro. Con il nuovo elisoccorso umbro intanto i voli garantiti annuali passeranno dai 70 ai 400 per un impegno di spesa su sei anni di 25 milioni, quindi 4,1 milioni l’anno.

"Non stiamo tagliando risorse economiche alla sanità regionale ma ottimizzando le spese. Dove serve, come nel caso dell’elisoccorso, le risorse ce le mettiamo", ha sottolineato la presidente Tesei.