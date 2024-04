Elezioni, ’Tempi nuovi’ ha scelto. C’è il sostegno a Lorenzo Schiarea

‘Tempi nuovi, piattaforma popolare’, l’associazione dell’ex ministro Giuseppe Fioroni, che vede in Donatella Porzi, consigliera regionale di area Azione, il riferimento umbro, appoggia la lista ‘Più in alto – Foligno civica’. La scelta del gruppo folignate è andata nella direzione del sostegno a Lorenzo Schiarea, anche lui appartenente all’associazione, "per la condivisione dei comuni valori". ‘Più in alto’ è in corsa a sostegno del sindaco uscente Stefano Zuccarini. La coalizione extralarge a sostegno di Zuccarini, quindi, ha preso forma nella comunicazione relativa al lancio dell’evento di sabato prossimo all’Auditorium Santa Caterina. Proprio in quel materiale sono comparsi sette simboli a sostegno del progetto. Che tutti si tramutino in lista non è ancora chiaro. Di certo sei liste erano già state annunciate. Nella grafica c’è la civica del sindaco, l’Udc, Noi moderati e, appunto, il simbolo di Tempi nuovi nella lista ‘Più in alto – Foligno civica’. A quanto si apprende, l’appoggio si inserisce in una convergenza tematica legata al mondo centrista. Convergenza che a Perugia ha portato l’appoggio a Massimo Monni e anche a candidati di centrosinistra in alcune città, in uno schema di geometria variabile. Il manifesto politico dell’associazione parla di "esigenza di ricomposizione del variegato universo politico di movimenti, associazioni, liste civiche e personalità che si riconoscono nella comune radice culturale del popolarismo". L’iniziativa Tempi nuovi vuole dunque raccogliere "i movimenti politici e associativi, le esperienze amministrative, sociali e culturali che trovano nel popolarismo la comune radice di pensiero. Una piattaforma popolare che, conservando l’autonomia dei partecipanti, consenta la formazione di un riferimento unitario e organico che rappresenti anzitutto uno spazio di impegno culturale e quindi di elaborazione programmatica". Se il prossimo appuntamento del centrodestra è il Santa Caterina, sabato, vanno avanti anche gli altri candidati. Il gruppo di Moreno Finamonti, in corsa per ‘La voce di Foligno’ lancia ‘Aperincontro’. "Incontrare, ascoltare e dialogare con i giovani folignati per acquisire pareri, spunti e idee da inserire nel programma della ‘Voce di Foligno’; tutto ciò dimostra la pluralità, l’inclusività e la democraticità di questa lista realmente civica che intende non dipendere dai diktat e dalle decisioni dei partiti politici ma agendo in piena e totale libertà decisionale. L’aperincontro si terrà stasera dalle 18 in poi nella sede elettorale in via Umberto I 23".

Alessandro Orfei