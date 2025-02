Elezioni comunali, ora si sceglie. Le coalizioni sono al lavoro sui nomi dei candidati-sindaco

Verso le comunali, ultimi giri di valzer anche perché i cittadini vorrebbero poter finalmente valutare programmi e nomi. Nel centrodestra sono ore decisive per capire chi guiderà la coalizione composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega e civici. Per oggi è in programma un incontro al termine del quale potrebbe arrivare il nome del candidato sindaco. Molto forti, in queste ore, le quotazioni di Eolo Cicogna, angelano, figura molto conosciuta e apprezzata, anche in ambito religioso, per preparazione e competenze maturate (ha lavorato in banca come direttore di numerose filiali). Un civico che potrebbe rappresentare la quadra fra le forze politiche che sino a ora hanno stentato a trovare il giusto identikit del candidato sindaco per evitare la terza sconfitta di fila.

Sull’altro fronte Valter Stoppini è il candidato del Pd, di certo di quello di Assisi, ma ancora manca l’ufficialità - aspetto non secondario -, mantenendo aperta anche altre soluzioni, con in testa la candidatura a prima cittadina di Veronica Cavallucci, assessore, esponente di quel civismo che ha avuto un ruolo importante in questi ultimi anni e che per certi versi ora si trova a un bivio. Anche in questo caso, dunque, attesa, con il tempo che stringe, con le liste e il programma da predisporre. Domani, intanto, un evento che potrebbe fornire ulteriori indicazioni. Alle 21, nella sede dell’Università Telematica Pegaso incontro dibattito organizzato dalla lista civica “Assisi per tutti“ dal titolo “Assisi nuova, tra cultura e turismo“ con gli interventi di Nicolangelo D’Acunto, Matteo Fortunati, Gabriele Caldari, Simone Fittuccia. Maurizio Baglioni