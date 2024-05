Elezioni a Gubbio: Candidati e liste in lizza per il Rinascimento Eugubino, Gubbio Democratica, Gubbio Viva e Lista Baldinelli Le elezioni a Gubbio vedono sfidarsi diverse liste: Rinascimento Eugubino, Gubbio Democratica, Gubbio Viva e Lista Baldinelli-Alternativa per Gubbio.