Elce "Preoccupa il vuoto lasciato dall’ex collegio dell’Onaosi"

Il vuoto lasciato dall’ex collegio dell’Onaosi preoccupa sempre più il quartiere di Elce, destinato ad un inesorabile declino se non si dovesse trovare un futuro per quell’immenso contenitore, che ha segnato la storia e lo sviluppo del quartiere. Michele Chiuini, presidente di Elce Viva, lo denuncia alla pubblica opinione e prosegue il suo pressing con le istituzioni affinché si mantenga viva l’attenzione su quello che è il problema più incalzante di questa zona.

"Al momento – incalza Chiuini - non ci sono certezze sui tempi di attuazione della demolizione e sulle ipotesi sulla ricostruzione della struttura, che, è bene ricordare, copre un’area di 17.000 mq ed è ricca di un parco verde di quasi 5 ettari e di impianti sportivi. Nel corso di più dibattiti e incontri con l’amministrazione, anche passata, ci era stato assicurato che nel 2023 si sarebbe proceduto alla demolizione degli edifici del Collegio, eccetto la palestra, e poi, in tempi brevi, si sarebbe provveduto alla progettazione di una nuova struttura adeguata alle esigenze normative e alle attuali richieste dell’utenza dell’Ente. Purtroppo i lavori non sono iniziati né è stato presentato alcun progetto".

Elce Viva ricorda che sulla vicenda ultimamente l’assessore Andrea Stafisso ha riferito che dai primi mesi della consiliatura sono state avviate interlocuzioni costanti con Onaosi per valutare insieme lo stato delle progettualità e comprendere gli eventuali motivi ostativi al procedere dei progetti che riguardano sia la struttura della Cupa che di Elce. In questa interlocuzione è stata coinvolta la Provincia, che assicura il suo impegno.

Silvia Angelici