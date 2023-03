"Ehi fratè-bro, stasera ho fatto after per nerdare Ehi fratello, ho fatto tardi con i videogiochi"

Forme riprese da vari dialetti o lingue. Impanicare: avere un attacco di panico; nu saccio: non lo so; vamo: andiamo.

Forme riprese da Fortnite o altri videogiochi. Crasha: salta il gioco, hai failato: hai sbagliato, fare il camperone: nascondersi, killare: uccidere, sei un bot: sei scarso, shoppone: uno che compra tanto, trollare: prendere in giro. Modi di dire gergali. Bimbi Nutella: bambini che giocano ai videogiochi, boomer: esperto, contrario di nabbonabbone, ma anche vecchio, cialma!: calma!, crepuscolo: ciavuscolo , droppare una foto: pubblicarla, eh, volevi…!: si risponde a chi voleva fregarti, era una cancrata: era una schifezza, frafratèbro: abbreviazione di “fratello” e di “brother” in Inglese, ho fatto after: non ho dormito tutta la notte, me tocca!: si dice quando si deve fare qualcosa, nerdare: giocare troppo ai videogiochi, sei sus: sei sospetto, sgravo: troppo forte, spammone: chi riempe la chat di messaggi, siummesium: sì, ti accanno: ti dico che non vengo, “ti buco“, ti lovvo una cifraun cifro: ti voglio tanto bene. Acronimi e abbreviazioni. Afk (away from keyboard): lontano dalla tastiera, xd: risate, lol: scherzo, lmao: ridere tantissimo, omg: Oh, mio Dio! Dall’Inglese”Oh, my God”, xoxo: baci e abbracci, Folo: Foligno.