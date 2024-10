Egino, cent’anni in famiglia. Ha portato “la luce“ in città

UMBERTIDE - Ingegnere, professore, esperto di elettricità, colui che ha portato a Umbertide l’illuminazione pubblica e - fondamentale - una bella famiglia che lo ama. Traguardi importanti nella vita a cui si aggiunge quello splendido dei 100 anni. Egino Villarini, classe 1924, ieri ha festeggiato il suo primo secolo di vita accanto alla moglie Maria Luisa alle figlie Milena e Anna e tanti amici presso la parrocchia di Santa Maria della Pietà. Ingegnere elettronico, Villarini per anni ha gestito un negozio di elettrodomestici, mettendosi anche a disposizione della città curandone l’illuminazione pubblica e guidandone l’ammodernamento. È stato un punto di riferimento per l’ospedale e le piccole e grandi aziende locali. Per anni è stato docente alla scuola media Mavarelli, dove ricoprì anche il ruolo di vicepreside. Ma non basta: fino a un decennio fa ha lavorato in campagna e ha guidato l’automobile fino a 99 anni. È stato tra i promotori del Comitato per il centenario dell’elettrificazione a Umbertide nel 2015 per ricordare l’arrivo nel 1915 dell’energia elettrica in città. Anche adesso continua a occuparsi delle riparazioni casalinghe.

Pa.Ip.