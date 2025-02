’Educare alla vita buona’. Oggi la festa di Don Bosco

GUALDO TADINO – L’associazione "Educare alla vita buona", erede dell’opera salesiana, celebra oggi la festa di Don Bosco. Dopo l’appuntamento religioso di domenica scorsa nella basilica concattedrale, con la messa celebrata da don Francesco Verzini, rettore del Pontificio seminario regionale umbro e già coordinatore degli oratori perugini, per stamattina alle 11 c’è in programma una convocazione nei locali della chiesa dell’oratorio per il rinnovo del tesseramento; segue a mezzogiorno l’assemblea dei soci; poi il pranzo sociale nei locali dello stesso oratorio.

E’ un momento importante per i tanti volontari dell’associazione, uomini e donne, che nel 2011 si ritrovarono insieme per dare continuità alla ultracentenaria opera salesiana: si rischiava di chiudere per mancanza di personale religioso. Prima con Umberto Balloni presidente, ora con la guida di Carlo Gola (nella foto), generosi volontari hanno fatto sinergia ed operato con intelligenza e lungimiranza, con progetti che hanno consentito la ristrutturazione dei locali dell’oratorio e dei cortili, oltre che il restyling del cinema-teatro "Don Bosco"; hanno dato vita a numerose attività nell’interesse dei giovani e del territorio, tra cui l’ultima "creatura", il Polo di eccellenza educativa nei locali che ospitarono l’Istituto tecnico per geometri.

L’oratorio, da sempre punto di riferimento per i giovani, grazie alla presenza ed all’impegno di decine di volontari, è sede anche di altri gruppi ed associazioni, ed è diventato un centro promotore di progetti educativi.

Alberto Cecconi