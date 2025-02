“Educare alla bellezza“, sguardo sul futuro. Laboratori coi giovani tra cultura e servizi

“Educare alla bellezza“, successo per i laboratori con le ragazze e i ragazzi che hanno dato importanti indicazioni per costruire le politiche educative e culturali del futuro. Si è svolto nel pomeriggio di giovedì 6 febbraio il terzo incontro territoriale di restituzione del progetto “Educare alla bellezza“, vincitore del bando Educare in Comune del dipartimento per le politiche della famiglia. La biblioteca di Orvieto ha ospitato l’appuntamento rivolto ai comuni di Orvieto e Porano.

All’incontro hanno preso parte il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, quello di Porano, Marco Conticelli, l’assessore alle politiche giovanili e sociali del Comune di Porano, Barbara Marinelli, i rappresentanti dei partner e di altre associazioni e realtà di terzo settore locale, come gli operatori e i ragazzi dellaTartaruga XYZ. Il progetto, ancora in corso, sta interessando 15 classi degli istituti comprensivi del territorio. Nel periodo estivo ha coinvolto 532 bambini in tutti i comuni della zona sociale. In molti casi non si è riusciti ad accogliere tutte le richieste, segno che le famiglie hanno apprezzato le proposte offerte, tanto che alcuni hanno scelto di portare i propri figli anche in comuni distanti pur di far vivere loro queste esperienze. In alcuni comuni ha partecipato circa l’80% dei bambini residenti.

La finalità di questi incontri territoriali è stimolare una riflession sulle politiche che le amministrazioni locali possono mettere in campo, sul piano educativo, sociale, culturale e non solo, a partire dall’analisi dei risultati delle attività laboratoriali svolte. Il progetto si concluderà ad aprile con la presentazione di "mappe di comunità" fisiche e digitali che restituiranno una visione complessiva dei territori dal punto di vista delle risorse culturali, ambientali e sociali, non soltanto di quelli più conosciuti ma anche dei meno noti esplorati durante le attività.