Edoardo Pesce è “Scanzonato“ sul palco del Manini. Il popolare attore a Narni tra monologhi e canzoni

In una stagione caratterizzata da spettacoli accolti sempre con il sold out, al Teatro Manini è il giorno di Edoardo Pesce (nella foto). Il popolare attore è protagonista questa sera alle 21 di “ScanzoNato“, il suo nuovo spettacolo di teatro-canzone in una serata unica che si annuncia di "assaggini tragicomici contornati da abbondanti portate musicali". Conosciuto dal grande pubblico come attore di cinema e televisione (tra i suoi film ci sono il premiatissimo “Dogman“ di Matteo Garrone e serie tv come “Christian“ e “Permette? Alberto Sordi“ e “L’amica geniale 4“) ha sempre affiancato alla sua attività di interprete la musica, scrivendo e suonando sia con l’Orchestraccia che con la sua band appassionata di blues “The S.Peter’s Stones”. Tra monologhi, battute, ricordi personali, canzoni inedite e brani della tradizione romanesca riarrangiati, in “ScanzoNato“ racconta con ironia rivestendo di blues il genere del Teatro Canzone e riservando ai toni più surreali il compito di affrontare questioni anche dolenti come lo sfruttamento del lavoro nero, il disagio sociale e la religione. I biglietti per lo spettacolo sono disponibili su TicketItalia

E sempre oggi alle 19 inaugura al foyer del teatro Manini la nuova mostra personale di Marco Nebiolo, “Io..“ a cura di David Pompili, Davide Sacco e Francesco Montanari. L’artista interpreta il concetto di ritrattistica in chiave post-moderna ed è una bella occasione per apprezzare le correnti innovative dell’arte contemporanea. La mostra è aperta fino al 16 marzo mentre la stagione prosegue mercoledì 19 con “Delirio a due“, un piccolo capolavoro del Teatro dell’Assurdo con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase diretti da Giorgio Gallione.