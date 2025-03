Edilizia, la sicurezza diventa teatro

BASTIA UMBRA – Ance Umbria, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili, a Umbriafiere, con coraggio, ha scelto il tema della sicurezza come primo evento, oggi, tra quelli promossi a di Expo Casa per far conoscere, superando pregiudizi e disinformazione, il mondo delle costruzioni. L’attore Stefano de Majo, alle ore 15, porterà in scena uno spettacolo di grande impatto emotivo, "Il Teatro salva la Vita", ideato e realizzato da Cesf Perugia e Tesef Terni, in collaborazione con Inail Umbria. Alle ore 16 saranno proiettati il video della Filiera delle Costruzioni, con Luca Zingaretti, e altri prodotti da Ance Umbria. Seguirà il convegno "Formazione, consapevolezza dei rischi e il contributo della digitalizzazione e dell’AI", nel quale si confronteranno imprese, sindacati dei lavoratori, professionisti, istituzioni.

"Nella consapevolezza che una diffusa cultura della sicurezza si costruisca tutti insieme – spiega Albano Morelli, presidente di Ance Umbria – Noi imprese, rappresentati da Ance Umbria, siamo disponibili a lavorare concretamente con tutta la filiera, per rendere sempre più sicuro il lavoro nei cantieri". Morelli vuole anche lanciare una proposta volta a comprendere analiticamente i dati sugli infortuni nei cantieri. "La maggiore sicurezza – sottolinea Giacomo Calzoni, presidente di Ance Perugia – non si persegue soltanto con le norme, ma è una battaglia culturale. Serve acquisire la giusta conoscenza dei potenziali rischi da parte di tutti i soggetti che, per singole lavorazioni, entrano in cantiere. Si potrebbe far fare formazione obbligatoria a tutte le figure, come previsto per le imprese che già utilizzano il contratto collettivo di categoria. Lo sviluppo tecnologico e l’utilizzo dell’AI, inoltre, potrà portare benefici anche nell’aumentare la sicurezza".