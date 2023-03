’Edifici scolastici? Tutti agibili’ La giunta: continua il censimento sugli immobili del Comune

Gli edifici scolastici e gli immobili pubblici del Comune di Assisi sono tutti dotati di agibilità e l’amministrazione municipale sta portando avanti un censimento su tutti i beni che rientrano nel patrimonio dell’ente per aggiornare così l’inventario di ogni immobile e dell’intero ente.

È la riposta del governo cittadino a quanto sollevato dai consiglieri di minoranza che avevano sollevato questioni relativi ad accatastamenti di alcuni edifici comunali. "L’amministrazione municipale – viene rimarcato – è ben consapevole che in ogni catasto pubblico esistono sensibili discrepanze catastali che non sono certo di oggi né degli ultimi anni e non possono essere certamente ascrivibili al governo Proietti perché, da quello che sta emergendo, le criticità sono risalenti all’epoca della costruzione degli immobili, quindi al secolo scorso, altri ad ampliamenti e ristrutturazioni antecedenti al 2012. Da ciò si evince che il problema di disallineamento catastale, laddove presente, è antico, mai risolto e mai peraltro affrontato dalle giunte precedenti all’attuale".

A onor del vero va detto – viene evidenziato da Palazzo dei Priori - che la questione delle criticità o disallineamenti catastali è presente in tutte le pubbliche amministrazioni del Paese ed è estesa anche al demanio stradale; tale tema è stato sempre trattato non come priorità dalle varie amministrazioni comunali di Assisi rispetto alle altre incombenze dell’ente, in quanto rispetto al privato cittadino non incide direttamente a livello fiscale. "L’amministrazione Proietti per prima ad Assisi – conclude la municipalità assisana - ha investito e sta investendo nel patrimonio comunale ad ogni livello, sia in termini di riqualificazione che di corretta inventariazione catastale e patrimoniale".