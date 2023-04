Economia e accise Arrivano gli esperti

Venerdì 14 aprile scadono i termini per la presentazione delle domande per partecipare ai due corsi di formazione permanente e continua frutto dell’accordo fra Università degli Studi di Perugia e Agenzia delle Dogane e Monopoli. Si tratta del corso in “Economia e Accise: energia, alcol e gas naturale – un’analisi di settore per la qualifica di Esperto in Accise” e del corso in “Qualifica professionale ai fini AEO (Authorized Economic Operator)”. Tutte le informazioni e le modalità per partecipare sono disponibili all’indirizzo: https:www.unipg.itdidatticacorsi-a-numero-programmatocorsi-di-formazione-permanente-e-continua

I due corsi sono aperti a un numero massimo di 50 partecipanti. Il primo, introdotto da un approfondimento del settore di carattere economico, giuridico e statistico, analizzerà l’applicazione della normativa nazionale ed unionale relativa alle accise sui prodotti energetici, sul gas naturale, sui prodotti alcolici e sull’energia elettrica, delle imposte di consumo sugli oli lubrificanti e della tassazione sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto; a seguire una panoramica delle procedure connesse all’accertamento e alla riscossione delle imposte gravanti su tali prodotti nonché sull’attività di vigilanza e di controllo sulla produzione, sulla detenzione e sulla circolazione degli stessi. Il secondo attribuisce all’operatore una “patente” di affidabilità e di solvibilità a cui sono collegati una serie di vantaggi in relazione al tipo di autorizzazione AEO richiesta. Lo status di AEO è facoltativo e può essere richiesto dagli operatori economici che compiano attività inerenti alle operazioni doganali.