Economia del turismo: studenti in visita didattica a Rimini e Assisi

Gli studenti iscritti al Corso di Laurea in " Economia e Management del Turismo" dell’Università degli Studi di Perugia- Dipartimento di Economia hanno vissuto una significativa esperienza formativa. Grazie al sostegno logistico ed economico di Federalberghi Umbria, Fiavet Umbria e Slope – Gestionale alberghiero il corso con sede ad Assisi ha organizzato la visita didattica al TTG Experience di Rimini con le ragazze e i ragazzi del terzo anno. Gli studenti hanno potuto "toccare con mano" la realtà del comparto, visitare gli stand delle destinazioni turistiche più importanti, incontrare gli operatori del settore e ascoltare i seminari e i dibattiti sui nuovi temi in agenda. Tra gli incontri di rilievo va segnalato quello con l’amministratore delegato di ENIT Ivana Jelinic che conversando con gli studenti ha sottolineato l’importanza della formazione manageriale per qualificare l’offerta turistica italiana. Studentesse e studenti sono stati accompagnati dal professor Fabio Forlani nuovo presidente del corso di laurea, dal professor Simone Splendiani e da Pietro Ronca, responsabile tecnico e organizzativo della sede universitaria di Assisi dove, a palazzo Bernabei, si svolge l’attività del corso in "Economia e Management del Turismo". A Rimini vari sono stati gli incontri con gli operatori presenti e numerose e importanti sono stati i confronti che hanno coinvolti gli studenti universitari nel contesto di una vetrina di primo piano incentrata sul mondo del turismo. Immancabile la visita allo stand della Regione Umbria dove la delegazione universitaria è stata accolta da Donatella Tesei, presidente della Regione a e dall’assessore al Turismo Paola Agabiti oltre che dal sindaco di Assisi Stefania Proietti. Studenti e docenti hanno inoltre incontrato Simone Fittuccia.