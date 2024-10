“Eco Sanfra“ parte forte nel segno della sostenibilità: "Diventerà un evento fisso per l’intera città"

Parte forte, con il sold out all’Auditorium San Francesco al Prato, la prima giornata del festival “Eco Sanfra“, incentrato sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale dedicata alla riflessione sugli elementi del “Cantico delle e sotto il fil rouge “sorella Acqua”, origine della vita, Creature” di San Francesco d’Assisi, a 800 anni dalla sua composizione e sul filo rosso di “Sorella Acqua“, fonte di vita. Promosso da Mea Concerti con la compartecipazione della Camera di Commercio dell’Umbria, ideato in collaborazione con Fattoria Creativa e Regusto, Il festival si è aperto ieri con una mattinata dedicata alle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio che hanno invaso l’Auditorium per Nicolò Porcelluzzi con “Sonar Podcast“ (nella foto), il nuovo podcast del Post. "Siamo molto soddisfatti per questo avvio – dicono gli ideatori e organizzatori, Maurita Passaquieti, Davide Placidi e Paolo Rellini –. La risposta delle scuole ha superato ogni aspettativa e ci fa ben pensare per una seconda edizione, quando gli incontri con i ragazzi saranno ancor più valorizzati. L’’intenzione è che Eco Sanfra diventi un evento fisso che coinvolga la città negli anni a venire". Oggi si prosegue con incontri e spettacoli, sempre a ingresso libero. Alle 15.45 si parla di “Sorella Economia”, alle 16.45 riflettori su “Le certificazioni: un driver per la sostenibilità” e alle 17.30 su “Acqua ed Energia - dai mulini alle centrali idroelettriche”. Alle 18.15 con “Acqua risorsa globale e legalità” c’è la presentazione del Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo Sviluppo delle risorse idriche 2024 e alle 19 incontro sulla “Giornata nazionale del dono - economia circolare e buone pratiche”. Alle 21.15 c’è il concerto “Sakamoto Conversation”, nuovo progetto di Giovanni Guidi dedicato al compositore e pianista Ryuichi Sakamoto.