Ecco ’Suoni Controvento’. Gli eventi per il gran finale

Boom di eventi per il gran finale del festival “Suoni Controvento“. Spazio alle produzioni originali: oggi alle 18.30 al Ponte di Augusto a Narni debuttano le “Sakamoto Conversations”: un viaggio intimo ed emozionante nella musica di Ryuichi Sakamoto ad opera di Giovanni Guidi (nella foto), celebre pianista folignate in scena con il suo nuovo progetto dedicato al mondo del grande compositore e pianista giapponese, a un anno dalla sua scomparsa. “Sakamoto Conversations” è fatto di citazioni di brani presi come spunto per l’improvvisazione, ma anche di composizioni originali: campionamenti, voci, frasi, contribuiscono a completare un paesaggio sonoro che non è un semplice omaggio al passato, ma un dialogo vivo, che si proietta nel futuro (prevendite su Ticket Italia). Sempre oggi c’è la seconda produzione di Suoni Controvento, al Teatro Romano di Carsulae alle 21. “Umbria e Corsica - Isole Sorelle” vede sullo palco l’Ensemble Micrologus con il coro corso A’ Filetta. Nell’Anfiteatro circondato dall’area archeologica di epoca romana si fonderanno la musica di tradizione, storia e identità dell’ensemble umbro con quella della formazione musicale corsa più nota al mondo. Due terre lontane geograficamente ma unite da un profondo legame spirituale e culturale in una serata piena di emozioni (prevendite su Ticket Italia e TicketOne.

Domani gli ultimi due appuntamenti. Alle 16.30, per le passeggiate di “Libri in Cammino”, Giovanni Dozzini presenta “Il prigioniero americano” a Borgo Rotecastello. Infine, vigneti di Arnaldo Caprai a Montefalco, dalle 18 degustazione e musica con il leggendario batterista Tullio De Piscopo. Con il suo sound inconfondibile, in occasione dei 40 anni del suo brano “Stop Bajon”, De Piscopo è pronto a far ballare tra le note di successi come “È fatto È sorde eh!!”, “Andamento Lento” ed “È Allora È Allora”. Prevendite su Ticket Italia e Ticket One.