Ecco “Perugia merita“. In campo con Monni

PERUGIA – Una lista civica di 32 candidati, il più giovane di 20 anni il più anziano di 80, che rappresentano diverse anime del tessuto socio-economico cittadino; tre partiti a sostegno, il Psi, Italia Viva e Tempi Nuovi - Popolari Uniti; un programma "stringato", con 14 punti. È questa la veste con la quale Massimo Monni, con la sua lista Perugia merita, tenterà la scalata a sindaco alle prossime elezioni amministrative di Perugia. La presentazione della squadra e del programma è stata fatta sabato nel corso di un incontro che si è tenuto al Teatro della Sapienza. Oltre a chiamare sul palco ad uno ad uno i candidati che si sono presentati alla platea, alcuni assenti per motivi di lavoro, Monni - si legge in un suo comunicato - ha ricordato le tante persone che lo hanno coinvolto in questa sfida, che lo sostengono o che hanno contribuito alla realizzazione del programma, tra i quali il consigliere regionale nonché rappresentante in Umbria di Tempi nuovi - Popolari uniti, Donatella Porzi; gli ex assessori regionali Silvano Rometti, Antonio Bartolini e Carla Casciari; l’allenatore ex gloria biancorossa Walter Novellino; il professor Luca Ferrucci dell’Università degli Studi di Perugia; Massimo Gnagnarini (Italia Viva), Massimo Sportolari e Federico Novelli (Psi) e l’ex ministro Giuseppe Fioroni (Tempi Nuovi - Popolari Uniti). In relazione al programma Monni ha rimarcato che ci sono punti dai quali non prescinderà. "Come la realizzazione del nodino - ha detto -, il ruolo fondamentale che l’amministrazione dovrà assumere in campo sanitario, pur essendo quest’ultimo di competenza della Regione, una riorganizzazione massiccia della mobilità e della viabilità cittadina".