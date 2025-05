Ecco ’Madonna Primavera’. Francesca Berretti, 14 anni è il volto del Calendimaggio

Fumata ‘rossa’ in piazza del Comune: Madonna Primavera 2025 ha il volto e lo sguardo smarrito prima e luminoso poi di Francesca Berretti della Magnifica Parte de Sotto. La giovane, 14 anni, studentessa del IV Ginnasio del Liceo Properzio di Assisi, commossa al momento della proclamazione da parte del Maestro di Campo Bruno Cianetti, è stata eletta al termine dei giochi medievali svoltisi nel pomeriggio di ieri. La Magnifica Parte de Sotto si è imposta nella corsa delle tregge e nel tiro alla fune mentre il tiro con la balestra è stato ad appannaggio dei ‘blu’. La vincitrice Francesca Berretti è stata abbinata al balestriere Marino Fabbretti, detto Marino ‘cecchino’ de Valecchie, risultato il più preciso nel tiro sul ‘tasso’ (il bersaglio) posto a 36 metri e che ha così consentito alla Magnifica di eleggere la ‘propria’ Madonna Primavera. Piazza del Comune che ha salutato, nel corso della manifestazione, con un applauso, l’annuncio dell’elezione, a Roma del nuovo Papa, salutato dal suono, in Assisi, della campane di tutte le chiese e anche della Campana delle Laude della Torre civica. L’edizione 2025 del Calendimaggio, visibile anche in streaming grazie alla collaborazione con Umbria Webcam (https://www.calendimaggiodiassisi.com/dirette/) continuerà oggi con “Lo Spettacolo”. In piazza del Comune ci sarà il Calendimaggio dei Piccoli, che si sfideranno sulla base di tre giochi di forza e destrezza: fune e corsa il sacco (dedicato a bimbi fino a 10 anni) e treggia (per bimbi fini a 12 anni). Seguirà lo spettacolo degli Sbandieratori di Assisi in occasione dei 50 anni di fondazione dell’associazione. A sera, dalle 21.30, “La Tenzone”, con il suono della Campana delle Laudi e l’ingresso dei cortei della sera con gli spettacolari giochi di fuoco.