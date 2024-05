Ecco ’Madonna Primavera’. È Chiara Fabbri, 14 anni la regina del Calendimaggio

La festa del Calendimaggio ha eletto ieri Madonna Primavera, regina della festa: è Chiara Fabbri, della Magnifica Parte de Sotto. Al termine dei giochi medievali svoltisi in piazza del Comune l’ambito titolo le è stato assegnato in quanto abbinata al balestriere risultato il più preciso nel tiro, Fabio Passeri. Chiara Fabbri, 14 anni, è studentessa del liceo Scientifico annesso al Convitto Nazionale "Principe di Napoli" di Assisi. In precedenza la Parte de Sotto aveva guadagnato la possibilità di eleggere la regina della festa fra une delle proprie cinque aspiranti in virtù dei risultati ottenuti nei giochi medievali: tiro della fune, corsa con le tregge, tiro con la balestra. La Magnifica si è imposta nel tiro con la balestra e in quello della fune, la Nobilissima si è imposta nella corsa delle tregge. Risultato annunciato dal Maestro de Campo Bruno Cianetti, salutato dall’applauso della piazza e dalla parte dei ‘rossi’ . Nella serata di ieri le rievocazioni di vita medievali nei quartieri di parte de Sopra. Oggi è il giorno de "Lo Spettacolo". Dalle ore 16, in Piazza del Comune, ci sarà lo spettacolo degli Sbandieratori di Assisi e, a seguire il Calendimaggio dei Piccoli: in una versione ‘ridotta’ del Calendimaggio, i giovani partaioli de Sopra (vincitrice dell’edizione dell’anno scorso) e de Sotto, si sfideranno in tre giochi di forza e destrezza: tiro alla fune e corsa al sacco e treggia. Seguirà lo spettacolo del Gruppo degli Sbandieratori di Assisi. Grande attesa poi, in serata, dalle 21.30, per il momento dedicato a "La Tenzone": dopo il suono della campana delle Laudi ci sarà l’ingresso dei cortei della sera con gli spettacolari giochi di fuoco. Con il cuore già proteso a sabato, quando, dopo i cortei del pomeriggio, in serata ci sarà la sfida canora e, al termine, l’assegnazione del Palio 2024.