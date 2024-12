Ecco l’intesa anti-usura tra Provincia e Fondazione

Nella provincia di Terni è lotta all’usura. La Provincia e la Fondazione Umbria per la prevenzione dell’Usura firmano un protocollo d’intesa. A sottoscriverlo la presidente Laura Pernazza e il presidente della Fondazione Fausto Cardella. L’accordo, della durata di due anni rinnovabili, rafforza la sinergia fra i due enti per promuovere le attività della Fondazione e delle istituzioni al fine di contrastare il rischio per le famiglie in difficoltà di incappare nel fenomeno dell’usura. Proprio per aiutare la Fondazione ad operare al meglio sul territorio, la presidente Pernazza ha annunciato che la Provincia ha messo a disposizione della Fondazione una sede all’interno dell’ente da adibire a sportello di ascolto. Pernazza si è soffermata poi sui dati riguardanti l’ambito sociale n. 11 Narnese-Amerino. "Su 42 interventi in provincia di Terni – ha spiegato –, 38 riguardano il Narnese-Amerino e ben 20 Amelia. Questo significa che la Fondazione ha lavorato bene e che le istituzioni hanno ottenuto risultati importanti sul versante della sensibilizzazione". Su un totale di 120 audizioni, 93 famiglie hanno ricevuto i sostegni previsti, con una media di aiuto al reddito di 1.200 euro. Erogati in totale in Umbria 117.183 euro, di cui 53.208 nella provincia di Terni, ossia il 45 per cento per 42 famiglie. Di queste, 38 risiedono nell’ambito Narnese-Amerino, con 20 famiglie ad Amelia, 10 a Narni e il resto in altri centri del territorio.