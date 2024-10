Ecco le neo-laureate in turismo: "Adesso occorre alzare la qualità"

ASSISI – Seduta di laurea, tutta al femminile, a palazzo Bernabei, sede dei corsi dell’Università degli Studi di Perugia. Sono state sei le neo dottoresse che hanno discusso la tesi e conseguito la laurea in Economia del Turismo in un clima di grande emozione e di festa. Le candidate - Sofia Belloni, Ludovica Cascelli, Silvia Catorci, Sara Polichetti, Hanna Stasenka, Rebecca Todini - nei loro elaborati hanno trattato temi di stringente attualità legati al mondo del turismo come la digitalizzazione dei canali promozionali e distributivi, la valorizzazione turistica dei territori, la gestione degli eventi culturali, il controllo strategico delle strutture ricettive, il ruolo delle agenzie viaggi nello scenario competitivo post covid, le nuove forme di finanziamento degli eventi. Come ricordato dal professor Fabio Forlani, presidente del corso di Laurea - Corso di Laurea in Economia e Management del Turismo nel corso della cerimonia di proclamazione, il sistema di Assisi si conferma un attore importante del sistema turistico umbro che, dopo la significativa crescita quantitativa di questi anni, è chiamato alla sfida della qualità. Il nuovo anno accademico di Economia e Management del Turismo all’Università di Perugia è da poco iniziato con la volontà di offrire nuove opportunità di crescita personale e professionale con workshop, eventi e tirocini per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro grazie anche incontri con professionisti del settore Studenti del corso di Laurea in Economia e Management del Turismo di Assisi.