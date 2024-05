Ecco le ’Miniolimpiadi’. In gara 250 studenti

CITTÀ DI CASTELLO – Corsa veloce e di resistenza, lancio del vortex, salto in lungo, staffetta: tornano le Miniolimpiadi promosse dall’istituto San Francesco di Sales e in particolare dalla scuola primaria e della scuola dell’infanzia. L’appuntamento è negli impianti della pista di atletica di Città di Castello, teatro della XIII edizione della Miniolimpiade e della prima di "Giocando lo sport" (nell’ambito del progetto di educazione motoria "Crescere in movimento). Centinaia gli allievi coinvolti da varie scuole. La Miniolimpiade, che è stata presentata ieri, coinvolge infatti dieci scuole aderenti al progetto provenienti da Umbria e Toscana, per un complessivo di 250 studenti atleti. Il programma della manifestazione inizia giovedì alle ore 10.30 con l’arrivo dei partecipanti al campo di atletica, accoglienza e merenda offerta dall’Istituto San Francesco di Sales. Le gare preliminari sono previste per le ore 11, alle 13 pranzo al sacco per gli studenti atleti e alle ore 14.15 via alle finali quindi le premiazioni fissate alle ore 15.45, alla presenza delle autorità istituzionali. "Sarà un’occasione di festa per tutti, bambini e adulti, tanto che parteciperanno anche i genitori che saranno impegnati in una staffetta di velocità riservata a quattro mamme e quattro babbi", precisa il dirigente della scuola Simone Polchi. Venerdì 10 maggio invece si terrà la prima edizione di "Giocando lo Sport", manifestazione dedicata a tutti i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia San Francesco di Sales e di tutte le scuole dell’Infanzia della Rete dell’Umbria (San Giustino, Lama, Trestina, Sant’Egidio) per un totale di 200 bambini e dell’Istituto Aliotti di Arezzo. Anche questo evento, con lo stesso programma della Miniolimpiade, nasce all’interno del percorso "Crescere in Movimento".