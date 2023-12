Ecco l’atmosfera di festa. Accese luminarie e albero. E oggi c’è Babbo Natale

di

La città della Quintana entra nel Natale. Accensione in grande stile per luminarie e albero di Natale nel centro storico, oltre che apertura della Casa di Babbo Natale. Al via anche le videoproiezioni che per la prima volta arricchiranno lo spettacolo. Complessivamente saranno oltre 70 gli appuntamenti previsti a Foligno per queste festività. Oggi poi, nell’ambito delle festività natalizie, è il giorno della solidarietà. "Babbo Natale in treno sui binari della pace e della solidarietà": è il titolo scelto dalla Caritas diocesana per accompagnare uno dei consueti momenti che scandiscono il periodo delle imminenti festività, quello cioè che vede bambini e adulti ritrovarsi alla stazione folignate per accogliere Babbo Natale e consegnargli i doni destinati ai bambini bisognosi del territorio. L’appuntamento è per le 15, al primo binario della stazione cittadina. Sarà lì che Babbo Natale arriverà in treno, per poi mettersi in cammino con i bambini fino a largo Carducci dove, ai piedi dell’albero, la Scuola di musica del Dopolavoro Ferroviario di Foligno delizierà i presenti con brani della tradizione natalizia. Poi, il corteo proseguirà in piazza San Giacomo per una visita al Presepe della Carità, allestito al chiostro della Caritas. Ad allietare grandi e piccini saranno i canti di Natale del coro di voci bianche della Scuola comunale di musica “Biagini“ e di quelli parrocchiali. Per l’occasione i bambini che lo vorranno potranno portare un biglietto con un messaggio di pace che andrà ad arricchire il Presepe della Carità.