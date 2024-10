Ecco il Salone del Tartufo ’Trifole’ al Nuovo Cinema. Il film con Margherita Buy

Anteprima al cinema per la 44ma edizione del Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, che si svolgerà a Città di Castello da domani a domenica 3 novembre. Il film "Trifole", con Umberto Orsini e Margherita Buy per la regia di Gabriele Fabbro, sarà proiettato stasera alle ore 18 sul grande schermo del Nuovo Cinema Castello, in piazza Gioberti, evento di avvicinamento alla manifestazione. Con una celebrazione del rapporto tra natura e ricordi, la pellicola propone una coinvolgente avventura famigliare ambientata nel mondo del tartufo bianco. Un’originale anteprima della manifestazione tifernate, che da domani esalterà la trifola in tutte le sue sfaccettature, con tanti eventi, sorprese e appuntamenti per i buongustai.

Sarà un’edizione ricca di novità, con un’attenzione ai giovani e alle nuove frontiere della cucina internazionale, in particolare quella orientale e giapponese. Gli ultimi dettagli del programma ormai sono stati perfezionati e Comune, Ente Fiera Nazionale Bianco Pregiato, con il sostegno di Regione, Gal e di tutti gli attori della filiera organizzativa si apprestano ad inaugurare un week-end molto atteso. Città di Castello conta oltre mille cavatori, protagonisti di una tradizione plurisecolare, la ricerca e cava del tartufo, dichiarata patrimonio culturale immateriale dell’umanità dall’Unesco. Il taglio del nastro istituzionale è fissato per sabato 2 novembre alle ore 11 negli stand in piazza Matteotti, ma sin da domani sono in svolgimento tantissime iniziative che proseguiranno poi fino a domenica. Dal mattino analisi sensoriale del tartufo per scoprire le caratteristiche organolettiche del bianco attraverso un’esperienza sensoriale guidata dall’associazione Tartufai Alta Valle del Tevere fino ai laboratori dei piccoli cuochi con attività di cucina insieme agli alunni delle scuole primarie di Città di Castello, poi show cooking coi presidi Slow Food. In programma anche masterclass dedicate all’analisi sensoriale di differenti tartufi, poi "In cucina" con Valentina Alunno, la cuoca contadina o le mixology experience di Alfredo Voci, le lezioni di tartare non solo di carne ma anche di pesce o vegana con la Chef Catia Ciofo e altre iniziative fino a sera quando ci sarà la cena "Standing Dinner" nelle sale del Circolo Tifernate Accademia degli Illuminati alle ore 20.