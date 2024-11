Ecco il “Premio Gubbio 2024“. Si rinsalda il legame con l’Ancsa

La città si prepara ad ospitare, il prossimo fine settimana, decine di amministratori pubblici, progettisti, architetti, dottorandi e studenti universitari da tutto il mondo. L’occasione è la cerimonia di assegnazione del Premio Gubbio 2024, che si terrà venerdì 29 alle 14.30 nella la sala Trecentesca di palazzo Pretorio. Ma di cosa si tratta? Il Premio Gubbio è il più importante riconoscimento italiano per i progetti e i piani di riuso che intervengono sul patrimonio esistente, in città e territori d’interesse storico, e viene attribuito progettisti, enti pubblici e operatori privati che realizzano tali piani in qualità di esecutori o di promotori. A conferire il Premio Gubbio è Ancsa, l’Associazione nazionale centri storico-artistici, da più di 60 anni punto di riferimento italiano ed europeo per il dibattito e la riflessione progettuale su tali temi. Da tempo il legame tra Gubbio e Ancsa si è rinsaldato: l’associazione, infatti fu fondata proprio a Gubbio nel 1961, a seguito dell’importantissimo convegno nazionale per la salvaguardia e il risanamento dei centri storici, momento cardine del dibattito nazionale sulla città antica. Dal 1990, Gubbio è anche la casa del Premio omonimo, assegnato ogni tre anni e inteso come un osservatorio periodico sull’attualità della riflessione e del progetto nelle città e nei territori storici. Inoltre, nel corso di quest’anno Ancsa ha anche presentato un progetto per la riqualificazione di piazza 40 Martiri, attualmente interessata da lavori.

Nel 2024, il Premio Gubbio è giunto alla sua XII edizione, intitolata “Europa terreno comune“, e raccoglie il più alto numero di candidature della sua storia: cinquantotto progetti, inviati dall’Italia e da diciannove Paesi europei, insieme a quarantaquattro tesi di dottorato e di laurea magistrale. In occasione della premiazione, i membri del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico di Ancsa accoglieranno nella città umbra tutti i premiati di questa edizione: progettisti, amministratori, dottorandi e studenti. La cerimonia, aperta a tutti, sarà seguita da una conferenza tematica, anche questa aperta a tutti i cittadini e le cittadine, dedicata a "Il progetto dello spazio pubblico. Realtà ed esperienze a confronto", che si terrà sempre in sala Trecentesca la mattina di sabato 30 novembre, a partire dalle 10:30. Federico Minelli