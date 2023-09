Ecco il Palio di San Michele arcangelo Arte & devozione firmate Ercoli

Il Palio di San Michele arcangelo, ambitissimo premio per la contrada vincitrice dei Giochi de le Porte del 2023, è stato presentato domenica nella monumentale Chiesa di San Francesco, dopo le prove delle corse coi somari. L’autore del prezioso drappo è il pittore Marco Ercoli, che ha presenziato insieme al Gonfaloniere Marco Pannacci, ai priori delle Porte, ai responsabili di commissioni e di tanti contradaioli, al sindaco Massimiliano Presciutti, alla direttrice del Polo museale, Catia Monacelli. Il presidente dell’Ente Giochi, Claudio Zeni, ha ringraziato l’Icom spA di Fossato di Vico, sponsor per la realizzazione del Palio; apprezzato anche l’intervento di Cesare Biasini Selvaggi che, insieme a Catia Monacelli, cura la personale di Ercoli "Nei tuoi occhi", aperta fino al 15 ottobre nel Centro culturale della Casa Cajani nell’ambito del festival "Contemporaneamente": ha evidenziato come il dipinto di Ercoli sia "uno scrigno di simboli ed elementi iconografici legati alla devozione popolare rivolta nei secoli all’Arcangelo e alle tradizioni del Palio di Gualdo Tadino".

Al termine l’opera, cucita nella sartoria di Porta San Facondino, vincitrice dell’ultima edizione dei Giochi, è stata portata da un piccolo corteo nella vicina cappella di San Michele Arcangelo, all’interno della Basilica; verrà riportata nella "piazza grande" dai balestrieri, che la consegneranno alla Porta che risulterà prima classificata nei Giochi di domenica 24 settembre.

Alberto Cecconi